

Roma, 18 nov (Adnkronos) - "Chiediamo alla presidente del Consiglio di venire qui e rendere conto al Parlamento e al Paese delle parole del suo capogruppo". Lo ha detto Chiara Braga, in aula alla Camera, sulle affermazioni di Galeazzo Bignami sul Quirinale.

"Parole inaccettabili, chiediamo alla presidente del Consiglio di venire in aula a dire al Parlamento se le condivide, se è a conoscenza di circostanze che possano confermarle", ha detto tra l'altro la capogruppo del Pd alla Camera aggiungendo: "Chiediamo ala presidente del Consiglio di prendere le distanze da un attacco senza precedenti agli organi dello Stato".





