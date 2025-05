Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "L'unica cosa che è invariata è la sua arroganza perché anche oggi, anziché dare una risposta ai problemi degli italiani, cerca di vincere il duello mediatico con le opposizioni. Lei invece ha la responsabilità di risolvere i problemi delle persone che non arrivano a fine mese. tutte le volte che qualcuno la critica lei l'accusa di sessismo". Lo ha detto Maria Elena Boschi, capogruppo Iv, nella replica all'interrogazione a Giorgia Meloni nel premier time alla Camera.

"Allora se lo lasci dire da chi è stata spesso vittima di sessismo di Fratelli d'Italia, senza che lei abbia trovato il tempo di dire una parola. Glielo dico da donna: io non la critico perché è donna, la critico perché non è all'altezza di guidare questo paese. Noi ce ne siamo accorti da tempo, se ne sta accorgendo anche la comunità internazionale e presto se ne renderanno conto anche gli italiani".