Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Mentre la premier in versione nordcoreana si fa ribattezzare dalla sorella come un personaggio di Tolkien, intorno alla favola fatata si agita la realtà: Trump (you know it, Giorgia?) lancia una gelata di dazi verso le nostre economie; il Pil italiano dopo un 2024 a crescita zero frena allo 0,4% per il 2025; Milei (lo sabes Giorgia?) abolisce il resto di femminicidio e impedisce l’aborto negli ospedali pubblici proponendosi come modello della destra mondiale; i Balcani tornano ad infiammarsi dopo la tragedia alla stazione di Novi Sad; e la Cina avvia la costruzione della più grande base militare al mondo (grande 10 volte il Pentagono)". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

"Mentre in Italia stiamo ancora aspettando di sapere (Vespa a parte che sa sempre tutto!) perché un criminale accusato dello stupro di un bambino, dell’assassino di 34 esseri umani e della tortura permanente di altre persone farebbe parte del nostro sistema di sicurezza nazionale".

"Forse è meglio svegliarsi dalla favola (nella quale c’è anche l’identificazione dal sapore indigesto tra il popolo, la nazione e la leader unica depositaria della legittimazione popolare) e tornare alla realtà. Perché, comunque, come diceva uno che le rivoluzioni le faceva sul serio e non a chiacchiere, i fatti hanno la testa dura e pensare di schiacciare le verità ovvie e’ come spalare il mare, e’ inutile. Anche nell’era delle influencer con l’Anello".