

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Non sembrava Giorgia Meloni, ma il Mago Silvan, capace di far sparire la realtà in due ore e mezza di conferenza stampa". Così Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Pd.

"Mai pronunciata la parola sanità, di fronte a sei milioni di italiani che hanno rinunciato alle cure. Mai neppure sfiorato il tema della povertà, eppure in Italia crescono i poveri assoluti e il ceto medio si impoverisce sempre più velocemente. Sul caro vita mente sapendo di mentire, mettendo in discussione i metodi di rilevamento dei dati mica le mancate politiche del suo governo. Sparita anche la produzione industriale ferma al palo e persino le promesse mancate su pensioni e accise, persino le palesi divisioni della maggioranza – l’ultima sul Mercosur - finiscono in questa sorta di gioco di prestigio".

"Il Mago Silvan alias Giorgia Meloni ripete come fossimo al primo anno di legislatura e non al penultimo 'stiamo intervenendo', 'è in agenda', 'lo faremo'. Espressioni ripetute per mascherare l'inerzia di un esecutivo che non mette in campo risposte vere. Per occupare tempi e spazio dell’unica conferenza stampa dell’anno la presidente del Consiglio prova a farci l’incantesimo, ma la vita degli italiani somiglia sempre più ad un incubo, altroché magie e giochi di prestigio”.

