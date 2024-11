Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "E’ troppo dire che il governo ieri è finito? La verità è che la maggioranza di destra va avanti non per la politica, ma per i numeri. Senza politica ci sono solo i muscoli, non l’interesse del Paese. Fi, Fdi e Lega hanno un evidente patto di potere e di scambio sulle istituzioni". Lo ha detto il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo del Pd, a 24Mattino su Radio24.

"L’autonomia, finita male con l’intervento della Corte costituzionale, alla Lega in cambio del Premierato a FDI, che significava più poteri a Giorgia Meloni, che secondo lo schema loro doveva sciogliere e scegliere il Parlamento, cose che ora fa nel primo caso il Presidente della Repubblica e nel secondo caso gli elettori. E infine la separazione delle carriere, con la modifica costituzionale, per Forza Italia. E’ uno scambio secondo un patto di potere, che abbiamo denunciato e che è anche dentro la vita di tutti i giorni. Ogni settimana ce ne è una. Ieri oltre al canone Rai e alla sanità calabrese, c’è stata anche la questione del cosiddetto payback sulla spesa farmaceutica, con emendamento giusto richiesto da 19 regioni su 20, tranne la Lombardia di Fontana, e che anche noi abbiamo votato".

"Le coalizioni ovviamente sono cosa giusta, ma gli accordi devono riguardare il programma di governo. E qui non si vede programma di governo, perché probabilmente non c’è mai stato. Vanno avanti a fari spenti, provvedimento dopo provvedimento, solo con la logica dello scambio; io do una cosa a te e tu ne dai una a me. Ieri c’è stato un corto circuito”.