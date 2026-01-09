

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - “Curioso che Giorgia Meloni, abilissima nel fare propaganda, oggi accusi l’Anm di fare propaganda per il no, avendo solo denunciato quello che avverrebbe nel caso di vittoria del sì. Quella di oggi è sembrata una conferenza stampa di inizino legislatura mentre siamo al quarto anno di governo di Giorgia Meloni. Quella di oggi non è stata la conferenza stampa di un governo che governa, ma di un governo che deve sopravvivere e si arrocca: nervoso, irritato dalle domande, ancora fermo al “faremo” dopo quattro manovre, incapace di dare una sola risposta vera su casa, energia, salari e sanità, mentre continua a scaricare le colpe sul passato e ad attaccare la magistratura in vista del referendum”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a ‘5 minuti’ su Rai1.

