

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - “In un video messaggio alla Fondazione degli italo-americani ‘Niaf’ il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che l'Italia si accingerebbe a negoziare direttamente con gli Stati Uniti sui dazi e che il nostro paese sarebbe interessato a ridimensionare il suo sostegno all'Ucraina. Vista l’importanza e la gravità di tali affermazioni è urgente che Giorgia Meloni ci dica se quanto detto da Trump corrisponde al vero. Servono parole chiare: il governo smentisca quelle parole e chiarisca, magari in Parlamento, da che parte sta l'Italia. Non sarebbe accettabile che il nostro paese si isolasse ancora di più in Europa. Nel contesto internazionale c’è bisogno di una Unione Europea forte e non di paesi che, magari per lucrare qualche sconto economico, accettano la legge del più forte”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

