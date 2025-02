Roma, 7 feb. (Adnkronos) - “Ministri del nostro governo attaccano la Cpi mentre l’Europa e l’Onu la difendono dagli attacchi di Donald Trump e della destra. Fioccano le interrogazioni parlamentari su vicende di spionaggio che andrebbero chiarite al più presto. Ancora buio sulla vicenda del criminale AlMasri che Nordio e Piantedosi non hanno chiarito e per la quale continuiamo a chiedere la presenza della Presidente del Consiglio in aula. I giornali annunciano che la Lega rilancia una nuova rottamazione delle cartelle fiscali. La Presidente del Consiglio non ha nulla da dire? Non ci regala nemmeno un video sui social? Non ‘ci mette la faccia’? Dove è finita Giorgia Meloni?". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.