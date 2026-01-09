

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni chiama 'assertivi' i metodi di Trump e difende i potenti, ignora la parola Europa e nel paese lascia gli stipendi fermi, la cassa integrazione alle stelle e la sanità pubblica fuori dal racconto: questa destra parla molto e decide poco, sta con i miliardari e chiede pazienza a chi è già in difficoltà. Noi scegliamo l’altra parte, quella di chi lavora e non può più aspettare”. Così il presidente dei senatori Francesco Boccia a ‘5 minuti’ su Rai1.

