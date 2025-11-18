

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Non abbiamo alcun dubbio che sia una ricostruzione infondata, per questo chiediamo questa smentita" del consigliere Garofani. "Le ricostruzioni sono opinioni del giornale, non pensiamo minimante che il Quirinale ordisca... figuriamoci, ma ci sono dei virgolettati, bastava smentirli". Così Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia, a '10 minuti' su Rete4.

"Chi sono io per chiedere una smentita al Quirinale, per carità, ma il consigliere", "che incidentalmente è stato parlamentare del Pd", poteva smentire. "Se il Quirinale ha ritenuto di rispondere si rispetta e non si commenta, ma la smentita di Garofani ancora non c'è". "Non accettiamo lezioni di grammatica istituzionale dalle opposizioni", sottolinea.

"Non abbiamo tirato in mezzo il presidente Mattarella, sorprende che la sinistra abbia approfittato per farsi scudo con questa vicenda e attaccare la libertà di stampa, evidentemente quella che gli sta a cuore è solo quella di sinistra". "Il Pd che si fa paladino della libertà di stampa oggi ha scagliato un attacco violentissimo contro Belpietro e il suo giornale". E precisa, "non ho sentito Meloni". Se mi aspettavo questo putiferio? "L'unica cosa che mi aspettavo e non è ancora avvenuta è che Garofani smentisca". "Se può smentire, ci aspettiamo lo faccia", conclude.

