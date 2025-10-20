

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "A due giorni dal traguardo del terzo anno, il Governo Meloni diventa il terzo più longevo della Repubblica. Una stabilità che ci ha permesso di raggiungere risultati che non si vedevano danni: dal calo dello spread alle sei promozioni consecutive delle agenzie di rating, fino ai record per le aste dei titoli di Stato. Questi indicatori economici sono sintomo di un paese che ha invertito la rotta ed entro la prossima primavera potrebbe uscire dalla procedura di deficit eccessivo. Un segnale che genera fiducia e credibilità, così come quella raggiunta a livello geopolitico e che ha portato l’Italia a essere protagonista per le trattative di pace e ricostruzione in Medio Oriente". Così la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"Un esecutivo, il primo guidato da una donna, sempre bene ricordarlo, che ha appena approvato la quarta manovra finanziaria in sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie. La sinistra del livore ne prenda atto senza lanciare anatemi o fare terrorismo psicologico sul pericolo per la democrazia. Qui l’unico pericolo sarebbero loro al governo ma, fortunatamente per l’Italia, non è così", conclude.

