

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Maurizio Landini è ormai fuori da qualsiasi concezione di equilibrio e rispetto nel confronto politico. Non bastavano i toni feroci costantemente utilizzati per aizzare pericolosamente la piazza, ora scivola in un insulto sessista contro la Presidente Meloni, cui va piena solidarietà. Fino a quando ci saranno uomini come lui, l’Italia resterà un paese dimezzato. Così Debora Bergamini sui social.

