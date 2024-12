Roma, 2 dic. (Adnkronos) - “Non sono riusciti a mascherare la manovra lacrime e sangue. E alla prova dei fatti si scopre che anche le mancette sbandierate dal governo come misure per i cittadini sono un bluff. Le pensioni? In Gazzetta Ufficiale viene fuori che l’incremento effettivo è addirittura meno di 3 euro al mese: appena 1,8 euro. E cattive notizie anche per il ceto medio: in arrivo una stangata. Secondo l’Ufficio parlamentare di bilancio, per effetto delle aliquote Irpef irregolari, pressione fiscale più forte per i lavoratori ai quali dicevano di voler aumentare la busta paga. Non bastavano i tagli alla scuola, alla sanità pubblica, agli enti locali. Meloni e i suoi, con questa legge di bilancio che non fa nulla per la crescita, colpiscono persino laddove dicono di dare risorse. Solo prese in giro per gli italiani”. Lo dice Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.