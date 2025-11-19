

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La sinistra che ci accusa di avere criticato Mattarella ha tratti narcisistici e servirebbe il manuale scritto da Giuseppe Nicolò, un calabrese, per capirlo. In oltre tre anni di governo mai il nostro presidente del Consiglio e ognuno di noi ha mancato di rispetto al Capo dello Stato, confermandogli sempre stima e affetto. E' la sinistra che agita da sempre questioni inesistenti. E' una tattica di demonizzazione, di Iago da Otello, che non porta niente a loro". Così il vicecapogruppo di FdI alla Camera Alfredo Antoniozzi.

"Schlein e gli altri superino questo senso di superiorità e si mettano seriamente a fare politica. La sinistra se vuole diventare credibile deve riconoscere legittimazione agli avversari e non demonizzarli. Da tre anni ci chiamano in tutti i modi: fascisti, illiberali, etc e questo non è degno di un'opposizione riformista. Abbiamo vinto le elezioni democraticamente e chi è all'opposizione deve attrezzarsi per essere alternativa democratica e non inseguire i fantasmi", conclude.

