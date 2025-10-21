

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - “Ad aprile sono stato a San Francisco per fare una visita in Silicon Valley. Qui ho notato due cose, non c'è lo stigma del fallimento, uno è figo per il solo fatto di averci provato, di aver iniziato un'impresa che se fallisce è comunque la tua esperienza, la tua proprietà intellettuale e le persone che hai formato saranno utili per quel settore specifico. La seconda cosa è che in Europa e in Italia non abbiamo dei grossi aggregatori come negli Stati Uniti”. Così Giulio Centemero, deputato e capogruppo in commissione finanze della Lega intervenendo alla Camera al convegno 'Presidio dei settori strategici: Golden power e scenari geopolitici' organizzato dalla Fondazione Praexidia.

“Alan Greenspan, storico governatore della Fed, gli Stati non serviranno più a nulla tranne forse per la difesa, saranno i mercati a stabilire dove dobbiamo andare; sembrano passate delle ere geologiche. Io da qualche anno vado a Londra e a New York, una abitudine che ho da prima delle elezioni del 2018 quando la maggioranza di 5 Stelle e Lega era vista un po' come un animale strano. Gli investitori volevano conoscere il programma del governo e quindi chiedevano confronto. Ora, anche se la situazione è cambiata, il confronto continuano a volerlo soprattutto sul Golden Power, spesso raccontato come un bloccante ma che in realtà non è così. Invece è una norma che ha un interesse specifico a livello globale, include molto la finanza e rappresenta un equilibrio tra favorire gli investimenti e salvaguardare gli asset strategici. E i numeri lo dimostrano”, conclude.

