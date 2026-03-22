

Kvitfjell, 22 mar. (Adnkronos) - Dopo Laura Pirovano in discesa, Sofia Goggia ha vinto oggi domenica 22 marzo la Coppa del Mondo di SuperG. La 33enne bergamasca a Kvitfjell precede la neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco e settima a 2"41 dalla vetta, e chiude i conti per la prima Coppa di SuperG della carriera, succedendo a Federica Brignone campionessa nel 2021-22.

