

(Adnkronos) - “‘Vite in campo lascia’ un’emozione grandissima perché queste storie raccontano come ogni persona, di fronte a una difficoltà, a un limite o a un problema nella vita, riesca a trovare una risorsa e un modo per non farsi definire dalla malattia”. Sono le parole di Donatella Romani che, insieme a Roberto Amato, ha scritto e diretto il docufilm “Vite in campo”, prodotto da Telomero Produzioni con il contributo non condizionante di Chiesi Italia.



“Il docufilm insegna che tante volte ci troviamo ad affrontare una malattia o una difficoltà della nostra vita e pensiamo di essere veramente da soli. In realtà, non siamo soli: come nello sport, abbiamo una squadra di persone - un’équipe medica, i nostri familiari e tutte le persone che ci stanno intorno - che tifa per noi”, ha aggiunto Amato.

