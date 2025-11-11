

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Dal Fatto Quotidiano, e poi da diverse trasmissioni, è stata pubblicata una presunta intervista di Paolo Borsellino contro la separazione delle carriere. Eppure, come ha riportato il giornale ‘Il Dubbio’, che ha controllato nelle teche Rai, Borsellino non è mai stato ospite della trasmissione 'Samarcanda'. Dal Fatto Quotidiano, dunque, l’ennesima bugia volta a screditare il governo Meloni". Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Giustizia alla Camera.

"Si tratta di una manipolazione che lede la deontologia professionale che tutti i giornalisti dovrebbero sempre perseguire nell’esercizio del loro lavoro. Spero che dalla redazione del Fatto Quotidiano arrivino delle spiegazioni chiare perché utilizzare e strumentalizzare la figura di un eroe nazionale come quella di Borsellino per attaccare l’esecutivo e la necessaria riforma sulla separazione delle carriere è davvero ignobile", conclude.

