

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "La famiglia Berlusconi è impegnata, perché ha vissuto sulla propria pelle che cosa significa una giustizia ingiusta, ma non so se vorranno impegnarsi direttamente". Così il ministro degli Esteri e leader di Forza Italia Antonio Tajani a Ping Pong su Rai Radio1, rispondendo a una domanda sul possibile ruolo dei Berlusconi nella campagna referendaria sulla riforma della giustizia.

"Hanno detto quello che pensano, se vorranno fare dichiarazioni su questo tema, credo che sosterranno la posizione che noi abbiamo sempre sostenuto. L'hanno già fatto con dichiarazioni molto chiare, l'ha fatta Marina, con dichiarazioni sempre equilibrate, che entrano nei contenuti. Non si tratta di fare una sfida destra-sinistra. La riforma della giustizia è un punto fondamentale del programma di Forza Italia, era nei progetti di Berlusconi, è un punto cardine del programma elettorale del centrodestra, con il quale abbiamo vinto le elezioni. Dobbiamo mantenere gli impegni presi con i cittadini", conclude.

