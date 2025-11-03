Roma, 3 nov. (Adnkronos) - I sì (per confermare la riforma) vincerebbero 56% a 44%. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend per SkyTg24. I favorevoli alla riforma sarebbero in aumento, infatti, in un analogo sondaggio svolto da Youtrend a luglio i sì erano avanti di appena due punti, 51% a 49%.
**Giustizia: sondaggio Youtrend, in crescita sì a referendum, per 56% ok riforma, no 44%**
3 novembre, 2025 • 13:23
