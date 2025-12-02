

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - Il 53% degli italiani dichiara che andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia. E' quanto emerge da un sondaggio dell'Istituto Noto per Porta a Porta.

In particolare, se si dovesse votare oggi, il 57% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 37% voterebbe no, quindi per l'abrogazione. Voterebbe sì l'88% degli elettori di FdI, il 96% di quelli di Forza Italia e il 95% di quelli della Lega. Voterebbe per abrogarla, invece, il 72% degli elettori del Pd, il 77% di quelli del M5S e l’89% di quelli di Avs.

