

Roma, 18 set.-(Adnkronos) - “Sappiamo tutti quanto sia difficile in Italia toccare il sistema giudiziario, e quanto sia stato complesso arrivare così velocemente a questo importante passaggio, con la riforma sulla separazione delle carriere che oggi terminerà la terza lettura in Parlamento. Siamo certi che i cittadini vogliono fortemente questa riforma, una giustizia equa, vogliono che vengano corrette le storture esistenti. Quindi siamo straconvinti che il referendum premierà l’azione dell’esecutivo”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a 'Start' su SkyTg24.

“La separazione delle carriere sarà un traguardo importantissimo. Per riformare la giustizia noi siamo partiti con il ddl Nordio, con l’abolizione dell’abuso d’ufficio, con le limitazioni all’utilizzo indiscriminato delle intercettazioni, con il recepimento della direttiva sulla presunzione di innocenza. Abbiamo fatto un percorso e il lavoro continuerà. Con la separazione delle carriere verrà garantito un processo equo, nel quale colui che giudica è equidistante dal pubblico ministero e dall’avvocato di difesa, e non è invece amico e collega del pm. È un segnale molto importante per i cittadini”, conclude.

