Roma, 17 gen. (Adnkronos) - “E adesso le cose sono accadute: la presidente del Consiglio ha ben due membri del proprio Governo rinviati a giudizio. Cosa intende fare? Ce lo dica. Non vale più ‘due pesi e due misure’. Ha chiesto le dimissioni per molto meno”. Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella Segreteria nazionale del Pd.