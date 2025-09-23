Roma, 23 set (Adnkronos) - "Non c'è un solo nodo della giustizia italiana che la riforma tocchi"; "una riforma di propaganda, portata avanti a testate in Parlamento. Noi ci opporremo anche nel referendum costituzionale che arriverà". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.
Giustizia: Schlein, 'riforma propaganda portata avanti a testate, ci opporremo con referendum'
23 settembre, 2025 • 10:35
