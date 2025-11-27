

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Il partito, tutti i suoi senatori e tutti i suoi deputati si sono battuti contro, anche perché questa è una riforma che spacca il Consiglio Superiore della Magistratura. È una riforma che stanno facendo per 20 persone, c'è chi dice 20, c'è chi dice 40, che passano da una carriera all'altra nella magistratura". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"Ma davvero per il destino di 40 persone all'anno vogliono mettere mano alla Costituzione? O l'obiettivo è proprio diminuire quei pesi e contrappesi che dicono una cosa, che la democrazia non è un assegno in bianco da dare per 5 anni a chi prende un voto in più. Anche chi governa, soprattutto chi governa deve rispettare la legge e essere giudicato".

