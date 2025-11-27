

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ci sarà sabato una grande manifestazione, parteciperò anche io, contro il ponte di Messina. Ma quando la Corte dei Conti ha fatto il suo dovere, cioè il controllo formale sugli atti di chi governa per dire qua c'è un problema e ha bloccato il progetto sbagliato e dannoso del Ponte di Messina, la Presidente del Consiglio Meloni è uscita dicendo, ah sì? Allora con la riforma della magistratura e con la riforma della Corte dei Conti vi facciamo vedere chi comanda. Il punto è proprio questo, perché sa cosa ha detto l'altra sera Nordio? Ha detto, non capisco perché una persona intelligente come Schlein non capisce che questa riforma serve anche loro". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

Cioè dice, se lei va al governo le fa comandare anche lei... "Ma è molto semplice, perché io non voglio che mi serva. Quando sarò al governo voglio che la magistratura sia libera di giudicare anche me se sbaglio, soprattutto se sbaglio con i soldi dei cittadini".

