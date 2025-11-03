

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Questa mattina ho incontrato a Nola, in provincia di Napoli, le lavoratrici e i lavoratori della giustizia assunti con i fondi Pnrr. Da anni seguiamo questa incredibile vicenda che riguarda i destini di 12mila persone, tra cui moltissimi giovani, che ad oggi vivono una inaccettabile condizione di precarietà e incertezza". Così il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino.

"Eppure i numeri parlano chiaro: grazie al loro lavoro l’efficienza e la celerità del nostro sistema giudiziario sono notevolmente migliorate, senza attendere la riforma recentemente approvata dalla maggioranza che, per stessa ammissione del ministro Nordio, non migliora l'efficienza della giustizia e i suoi tempi di giudizio. Diventa dunque incomprensibile il silenzio del governo su questa vicenda e sulla necessità, visti già i primi risultati conseguiti, di stabilizzare migliaia di risorse fresche per l'amministrazione giudiziaria. Il Pd continuerà a battersi al fianco di questi lavoratori già con gli emendamenti in legge di bilancio che presenteremo nei prossimi giorni affinché tutti possano essere stabilizzati".

