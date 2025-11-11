

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - “Su quanto riportato dal Fatto Quotidiano che ha ripreso il Domani, secondo cui le parole di Paolo Borsellino sulla separazione delle carriere in magistratura sarebbero false, ritengo che siamo di fronte ad una vera e propria vergogna, ampliata dal fatto che queste affermazioni sono state rilanciate in varie trasmissioni televisive. Vergogna perciò il Fatto Quotidiano, Formigli chieda scusa delle fake news rilanciate in televisione". Così il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, componente la commissione Giustizia a Palazzo Madama.

