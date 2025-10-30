

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Voterò convintamente no perché quella sulla giustizia è una riforma strumentale che non risolve i problemi della giustizia in Italia. Cerca di superare un problema che non esiste dopo la riforma Cartabia. E' una questione che non esiste nella realtà". Così la sindaca di Genova Silvia Salis a Otto e mezzo su La7.

"La magistratura non può essere politicizzata quando riguarda la destra e poi nel caso del sindaco Sala sparisce il garantismo. Voglio che la magistratura sia indipendente. Forse è il governo ad avere un problema con la magistratura".

