

Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Adeguare la struttura e il funzionamento della giustizia amministrativa alle mutate esigenze democratiche e costituzionali della Repubblica italiana". E' lo scopo della Pdl di iniziativa popolare depositata oggi alla Camera dal movimento 'Azzurri - l'Alternativa nazionale' del generale Antonio Pappalardo, per modificare gli articoli 100, 103 e 111 della Costituzione.

La Pdl, 6 articoli in tutto, "si fonda sulla volontà di eliminare l'anacronistica funzione giuridica del Consiglio di Stato come organo giurisdizionale e di definire in modo chiaro il suo ruolo esclusivamente come organo di consulenza giuridico-amministrativa, eliminando ogni sovrapposizione con le funzioni proprie del sistema giurisdizionale", si legge nella relazione.

Tra le altre cose, l'articolo 1 della Pdl prevede che "il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo" mentre l'articolo 4 stabilisce che "i Tribunali amministrativi regionali (Tar) sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge" e "le competenze giurisdizionali finora attribuite ai Tar sono trasferite ai tribunali ordinari".

