

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - “Le rivelazioni di Report sono gravissime e smascherano ancora una volta il Governo. Sono la conferma che il governo Meloni vuole controllare tutta la magistratura. Direttamente attraverso interventi normativi, a partire dalla riforma costituzionale, e indirettamente con metodi davvero poco ortodossi come svelato dal programma di Rai 3. Se tali tesi vengono confermate sarebbe gravissimo che a partire dai dipendenti dell’amministrazione giudiziaria fino a giudici e procuratori tutti verrebbero spiati dal Governo. È fondamentale che Palazzo Chigi chiarisca immediatamente quanto trapelato e chiediamo alla Presidente Meloni di venire a chiarire immediatamente in Aula”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione di Vigilanza sulla Rai.

