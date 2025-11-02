

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "Questa partita è totalmente politica". Lo dice al Fatto quotidiano il presidente dei senatori del M5s Stefano Patuanelli a proposito del referendum sulla giustizia.

"Perché questa è e resterà l’unica riforma di questo governo. Il premierato è fermo, l’autonomia differenziata è morta e il ponte sullo Stretto non si farà. Puntano tutto su questo, con un disegno di legge su cui il Parlamento non ha toccato palla. Il testo è uscito dalle Camere uguale a come vi era entrato, e ciò non ha precedenti nella storia delle riforme costituzionali", dice Patuanelli.

Se dovesse vincere il no, Giorgia Meloni dovrebbe dimettersi? "Questa è l’unica riforma che potrebbero portare a casa. Se dovessero perdere, come farebbero ad andare avanti?", risponde l'esponente del M5s.



