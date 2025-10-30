

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Le parole di Scarpinato sono non solo aggressive ma irrispettose verso il Parlamento e verso i cittadini. Parla di Costituzione e dimentica che il garantismo è scolpito a chiare lettere nella Carta”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

