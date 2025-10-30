

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Perché oggi ci siamo astenuti? “Alla riforma mancano delle cose importanti, non c’è riferimento su tema obbligatorietà azione penale così come non ci convince il tema del sorteggio. Paradossalmente la nostra critica al governo è per un’assenza di coraggio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice e presidente del gruppo Italia Viva in Senato Raffaella Paita, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

