Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Mi sbaglierò ma a memoria non ricordo di una convocazione del vicepresidente del Csm da parte del presidente del Consiglio. Grave la convocazione. Grave che Pinelli l’abbia accettata. Il silenzio del Guardasigilli non sorprende. Liberali da strapazzo". Lo scrive sui social il deputato Pd Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia.