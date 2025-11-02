

Roma, 2 nov (Adnkronos) - "In un referendum è normale che non ci sia una replica automatica degli schieramenti, però dobbiamo discutere del merito. Il problema non è la separazione delle carriere, è come viene realizzata con questo tipo di intervento che è anche il frutto di una frettolosità, di una mancanza di discussione con il mondo scientifico che secondo me peserà molto sul risultato". Lo ha detto l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando a Radio 24.

"E' singolare che Mantovano sostenga che i giudici hanno pieni poteri visto che è stato anche un magistrato e un esponente di una corrente della magistratura -ha detto tra l'altro Orlando-. I giudici hanno pieni poteri perché sono chiamati ad applicare la legge, se gli esecutivi non le rispettano è evidente che in qualche modo si determina un conflitto e per fortuna nello Stato di diritto prevale chi applica la legge rispetto a chi in qualche modo, pro tempore, esercita una funzione di governo e che ha sempre peraltro poi eventualmente la facoltà di modificarla la legge, ma non di agire contro di essa".





