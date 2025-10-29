

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Ho sentito che domani la maggioranza va a festeggiare dopo l'approvazione. Attenzione che ride bene, chi ride ultimo...". Angelo Bonelli, che oggi ha parlato a lungo con Elly Schlein alla Camera, si dice "assolutamente fiducioso" in vista del referendum sulla separazione delle carriere. Domani ci sarà l'ultimo passaggio al Senato dell'iter costituzionale. Il Pd con i capigruppo e la segretaria Schlein ha indetto una conferenza stampa a palazzo Madama subito dopo il voto. Le opposizioni si coordinano in vista della battaglia referendaria. Appuntamento, probabilmente in primavera, che sarà una 'antipasto' delle politiche.

Intanto, le opposizioni si stanno muovendo per la raccolta firme. "Siamo contrari, contrarissimi, a questa riforma -ha detto la dem Chiara Braga oggi dopo la capigruppo oggi alla Camera-. Lo strumento dei referendum verrà attivato e insieme alle altre opposizioni che hanno condiviso la battaglia parlamentare saremo impegnati anche noi nell'attivazione dello strumento del referendum per fermare questo stravolgimento della Costituzione". Conferma il capogruppo M5S, Riccardo Ricciardi: le firme per il referendum le "raccoglieremo anche noi, ma bisogna aspettare che ci sia la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Noi vogliamo che i cittadini si esprimano su un provvedimento scellerato e che ci sia una grande mobilitazione nel Paese su un pilastro del governo Meloni di accentramento del potere e nel non volere una magistratura libera e indipendente di fare proprio lavoro".

Ci sarà poi da impostare anche le linee guida della campagna. "Il punto - spiega Bonelli interpellato dall'Adnkronos- è che questa non è la riforma della giustizia. Non si accorciano i tempi dei processi, non si assume personale. Vogliono farla passare come tale, ma non lo è. E noi ci mobiliteremo per farlo capire ai cittadini. E' un grande truffa, non è la riforma della giustizia".

