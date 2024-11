Milano, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Foro milanese ha sempre dimostrato di poter essere un riferimento per tutto il Paese e non solo, come comprovato anche dall'individuazione di Milano come sede della divisione centrale del Tribunale unificato dei Brevetti, che abbiamo orgogliosamente inaugurata a luglio scorso". E' uno dei passaggi del discorso del ministro della Giustizia Carlo Nordio letto all'evento 'Il futuro ha una storia da raccontare', in corso al Palazzo di giustizia di Milano per celebrare i 150 anni dell'Avvocatura milanese.

"Sono certo - aggiunge Nordio - che saprete essere, ancora una volta, testimoni dei nostri tempi e pronti interpreti delle istanze di modernizzazione che ci sono richieste, mantenendovi sempre vigili difensori delle libertà e dei diritti che abbiamo faticosamente conquistati nel corso di questi 150 anni".

Il ministro ricorda che "il futuro ha sempre una storia da raccontare; proprio la memoria storica, anche di processi di grande importanza che si sono celebrati a Milano, ci consente di apprezzare al meglio le numerose tappe dello sviluppo della civiltà giuridica del nostro Paese, al quale l'Avvocatura ha contribuito sempre in modo attivo e propositivo, svolgendo un'alta funzione sociale nella tutela dei diritti e garantendone l'effettività, nel rispetto dei principi deontologici forensi, nei confronti di tutte le fasce della popolazione, in particolare quelle più deboli".