

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Questa sarà la settimana dell’approvazione della riforma della Giustizia, una riforma fatta per i cittadini, per garantire un sistema giudiziario più efficiente e per fare in modo che i giudici siano veramente terzi rispetto all'accusa e alla difesa”. Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi al Tg2.

