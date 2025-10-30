

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Con il voto finale in Parlamento sulla riforma della giustizia abbiamo mantenuto fede a un impegno civile e morale. In questa riforma c’è finalmente il passo decisivo verso una giustizia giusta, terza e indipendente. Lo dovevamo a Silvio Berlusconi, lo dovevamo agli italiani che adesso ratificheranno con il voto referendario la riforma. E come avrebbe detto il Cavaliere: Fatto!". Così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

