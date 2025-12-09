Roma, 9 dic. (Adnkronos) - “L’impegno dell’Associazione Libertà Eguale, già iniziato soprattutto con l’ottimo vademecum per il Sì del professor Carlo Fusaro, proseguirà nelle settimane che vanno da qui al referendum sulla separazione delle carriere per far emergere tutte quelle componenti della sinistra che sostengono da sempre questa linea, in coerenza col nuovo Codice di Giuliano Vassalli”. Lo dichiara Erico Morando, Presidente di Libertà Eguale.
“In particolare il 12 gennaio ci troveremo a Firenze con Anna Bucciarelli, Stefano Ceccanti, Anna Paola Concia, Carlo Fusaro, Claudia Mancina, Giovanni Pellegrino, Claudio Petruccioli, Cesare Salvi dialogheranno con noi Enrico Costa e il Presidente dell’Unione delle Camere Penali Francesco Petrelli”.