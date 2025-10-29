

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Ciò che mi pare inaccettabile è che la lunga esperienza di elaborazione, lotta e proposta politica compiuta - in tema di cura per il nostro malato sistema giustizia- dalla sinistra di governo nel corso di decenni venga completamente obliterata. Ecco perché noi di Libertà Eguale -un’associazione di cultura politica che ha i piedi ben piantati nel centrosinistra italiano e gli occhi puntati sulla realtà del Paese, che soffre del cattivo funzionamento del sistema giustizia- ci siamo dati il compito di condurre una campagna per il sì alla riforma che stia al quesito e sia coerente col contributo di iniziativa riformatrice che, su questa materia, ha fornito la sinistra". Lo annuncia Enrico Morando in un intervento sul Foglio.

"Si può dunque, a buon diritto, sostenere che la sinistra non ha soltanto consentito, ma in larga misura guidato il processo di riforma che può oggi trovare compimento con la separazione delle carriere -spiega Morando-. La riforma che in queste ore viene approvata dal Parlamento, in un clima di reciproca, pregiudiziale chiusura, è perfetta? Tutt’altro: il pasticcio del sorteggio per la nomina dei togati dei due CSM, per quanto motivato dall’esigenza di fare i conti con un problema reale, la degenerazione correntizia, resta tale ed appare più figlio dell’approccio “uno vale uno” che di una destra liberale. Sarebbe stato possibile tentare una soluzione concordata (il Pd vota sì alla separazione, mentre la maggioranza toglie di mezzo il sorteggio).Ora però il referendum impone la scelta tra il sì e il no. Per me, la separazione delle carriere vale più, in positivo, del negativo sorteggio per il Csm".



