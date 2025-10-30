

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “Con l’approvazione definitiva della riforma della Giustizia, il Parlamento e il Governo guidato da Giorgia Meloni scrivono una pagina storica per l’Italia. È la prova concreta che il centrodestra e Fratelli d’Italia non si limitano a parole e slogan, ma mantengono gli impegni presi davanti agli italiani. La separazione delle carriere garantirà finalmente un giudice davvero imparziale, libero da condizionamenti che in passato hanno minato la fiducia dei cittadini nella giustizia. Si tratta di una svolta epocale. Con questa riforma, ancora una volta, Giorgia Meloni dimostra la serietà, la concretezza e l’intento riformatore dell’esecutivo”. Così dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone.

