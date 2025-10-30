

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Penso che la riforma della giustizia rappresenti un'occasione storica di avere una giustizia più efficiente e più giusta, sono norme di buon senso, separazione delle carriere che significa rafforzare la terzietà del giudice quindi un processo più giusto, alta corte disciplinare che significa che quando un giudice domani dovesse sbagliare se ne assumerà anche finalmente la responsabilità e il sorteggio dei componenti del Csm che vuol dire liberare la magistratura dalle correnti politicizzate e quindi valorizzare il merito". Lo dice la premier Giorgia Meloni al Tg1, parlando della riforma della giustizia approvata oggi in Senato.

