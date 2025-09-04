

Roma, 4 set. (Adnkronos) - La prima presidente uscente della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, "ha interpretato l'irrinunziabile stato di autonomia e indipendenza della giurisdizione rispetto ad ogni altro potere nello spirito dei valori fondamentali della nostra Costituzione". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D'Ascola nuovo presidente della Corte di Cassazione.

