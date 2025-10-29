

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "Oggi i magistrati sono troppo spesso soggetti alle correnti mentre devono essere soggetti alla legge. Il presidente La Russa credo abbia inteso dire questo: che la riforma non cambia tutto, i magistrati buoni che ci sono e sono tantissimi lavorano bene oggi e lavoreranno bene domani. Quelli che usano la giustizia per fini diversi dal rispetto della legge e della Costituzione magari continueranno a farlo". Così il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato Lucio Malan, intervenendo a Start su Sky TG24.

"Però togliamo un grande spazio a quel sistema per cui un magistrato quando ha in mente una sentenza pensa ‘questo mi mette in buona luce con la corrente che domina al Csm?’. Dobbiamo fare in modo che la Costituzione sia applicata e che i magistrati siano liberi da condizionamenti politici e liberi da condizionamenti correntisti", conclude.

