

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Quello che avevamo ampiamente previsto durante l'esame dello sciagurato Ddl Nordio si sta avverando purtroppo con puntualità e regolarità: siamo al festival dell'impunità". Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

"Oggi il Fatto Quotidiano racconta che 22 persone accusate di essere borseggiatrici a Venezia si sono date alla macchia dopo aver ricevuto il geniale avviso di arresto inventato da Nordio e hanno disertato l'interrogatorio preventivo. Questo è solo l'ultimo caso: ricordiamo bene di testimoni minacciati dalle persone indagate e avvisate dell'arresto, di spacciatori fuggiti e di altri indagati che hanno provato a inquinare le prove. Ai danni della norma del 2022, a cui solo noi ci siamo opposti, che consente la procedibilità contro il furto aggravato solo se c'è la querela del derubato, si aggiunge la macchina da assist ai delinquenti sfornata dal governo Meloni".

"E il tris potrebbe arrivare con la bozza di norma che gira all'interno del ministero della Giustizia e che punta a cancellare la custodia cautelare in carcere nel caso in cui ci sia il pericolo di reiterazione di tanti reati, tra cui il furto aggravato. Come se non bastasse, a Firenze cadono tante accuse nell'indagine su concorsi truccati perchè il reato di abuso d'ufficio è stato abrogato. Sono tre anni che lo denunciamo: con le leggi del governo Meloni l'Italia sta diventando il paese dell'impunità".

