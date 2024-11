Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Il problema è che le norme in Italia non delimitano in maniera precisa dove finisce il potere giudiziario e dove comincia il potere esecutivo e parlamentare. Non dico la Costituzione... ma trovare una definizione precisa e ho detto che devono farlo maggioranza, opposizione e magistratura insieme, perché è interesse dell'Italia che queste invasioni di campo, a volte anche reciproche, non si verificano e l'unico modo è definire i limiti". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Dritto e Rovescio su Rete4.