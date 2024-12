Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Quello che è sicuro, e lo dico da avvocato penalista, è che il carcere ha due funzioni: una retributiva e una educativa. Quando tu dai cinque anni di carcere devi sperare che in quei cinque anni il condannato migliori ma contemporaneamente che paghi la sua colpa. Il problema è: riusciamo noi a dare alla detenzione queste due funzioni? Se riusciamo a darle non abbiamo bisogno né di amnistia né di indulto. Se non ci riusciamo, a volte è corretto rifugiarsi in amnistie o piccoli indulti". Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, in un'intervista a 'Il Giornale'.