

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - “Ci dicano, Parodi, Maruotti e altri, quale punto della riforma si creerebbe una subordinazione del pubblico ministero al Governo o si lederebbe l’autonomia della magistratura. Noi parliamo della separazione delle carriere: percorsi diversi per il giudice terzo e per il pubblico ministero, che avranno organi separati all’interno del Csm, in grado di guardare con maggiore attenzione alla specificità delle funzioni. Il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura è qualcosa che libera i magistrati dal ricatto del voto. Speriamo che, con questo sistema, si venga valutati in base al valore e non all’appartenenza correntizia". Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti a margine dell’evento 'Giustizia giusta? Adesso sì'.

"È esattamente il contrario -ha aggiunto- di ciò che ci contestano: meno vincoli di appartenenza, meno scambi. Lo scandalo Palamara, con personaggi anche politici del governo di sinistra dell’epoca che si spartivano in albergo i posti del Csm, ha dimostrato ciò che noi avevamo intuito e detto”.

